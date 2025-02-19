Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία είναι έτοιμη να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ειρήνης, δήλωσε κυβερνητική πηγή στους Times του Λονδίνου.

Οι Βρετανοί υπουργοί συζήτησαν τρόπους παροχής εγγυήσεων ασφαλείας χωρίς την ανάγκη μεγάλου αριθμού χερσαίων δυνάμεων, γράφει η εφημερίδα, τη στιγμή που μια ανώτερη κυβερνητική πηγή είπε ότι μια αποστολή «αεραστυνόμευσης» θα είχε νόημα, αν και θα χρειαζόταν σημαντικός αριθμός αεροσκαφών, μαζί με συστήματα αεράμυνας για την προστασία τους.

Θεωρητικά, δεκάδες αεροσκάφη θα μπορούσαν να είναι σε επιφυλακή για τυχόν ρωσικές επιθέσεις, ενώ μια μικρότερη ειρηνευτική δύναμη με στρατεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα προσέφερε προστασία στο έδαφος.

Μια πηγή άφησε να εννοηθεί στους Times ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις θα μπορούσαν να παρακολουθούνται από εξελιγμένη τεχνολογία και όχι από χερσαία δύναμη, αν και το πώς αυτό θα αποτρέψει τον Πρόεδρο Πούτιν από την παραβίαση οποιασδήποτε συμφωνίας είναι ασαφές.

Πάντως, ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα αποδεχτεί την ανάπτυξη στρατευμάτων χώρας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

