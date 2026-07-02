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Βενεζουέλα: Διασώστες πασχίζουν να ανασύρουν από τα συντρίμμια άνδρα ακόμη ζωντανό, 7 ημέρες μετά τους σεισμούς

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, την περιοχή με την περισσότερη καταστροφή

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Βενεζουέλα

Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμοί
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