Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που σχεδίασε την επίθεση με εναέρια μέσα στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου

Πρόκειται για τον Samer Abu-Daqa ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που σχεδίασαν την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου με αλεξίπτωτα πλαγιάς και drones, αναφέρουν οι IDF.

Οι IDF και η Σιν Μπετ ανακοινώνουν ότι ο επικεφαλής της αεροπορικής συστοιχίας της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τον Samer Abu-Daqa ο οποίος ήταν μεταξύ των τρομοκρατών που σχεδίασαν την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου με αλεξίπτωτα πλαγιάς και drones, αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπηρέτησε ως επικεφαλής της εναέριας σειράς από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο προκάτοχός του σκοτώθηκε από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ τον αποκαλεί «βασική πηγή γνώσης», καθώς έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ίδρυση των μονάδων drone και αλεξίπτωτων πλαγιάς της Χαμάς.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως επικεφαλής της μονάδας drone και ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή όπλων της Χαμάς.

TAGS: Χαμάς Ισραήλ 7η Οκτωβρίου
