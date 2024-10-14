Οι IDF και η Σιν Μπετ ανακοινώνουν ότι ο επικεφαλής της αεροπορικής συστοιχίας της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τον Samer Abu-Daqa ο οποίος ήταν μεταξύ των τρομοκρατών που σχεδίασαν την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου με αλεξίπτωτα πλαγιάς και drones, αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπηρέτησε ως επικεφαλής της εναέριας σειράς από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο προκάτοχός του σκοτώθηκε από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ τον αποκαλεί «βασική πηγή γνώσης», καθώς έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ίδρυση των μονάδων drone και αλεξίπτωτων πλαγιάς της Χαμάς.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως επικεφαλής της μονάδας drone και ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή όπλων της Χαμάς.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה של אמ"ן, שב"כ וחיל האוויר, תקפו במהלך חודש ספטמבר 2024 וחיסלו את המחבל סאמר אבו-דקה, ראש המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס, שהחליף את ראש המערך האווירי הקודם שחוסל בחודש אוקטובר 2023>> pic.twitter.com/B8ZNRmqK0e — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 14, 2024

