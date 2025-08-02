Ιορδανία: Ο στρατός σκότωσε δύο ενόπλους έπειτα από «απόπειρα διείσδυσης» από τα συριακά σύνορα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα πως στρατιώτες τους σκότωσαν δύο ενόπλους, έπειτα από μια «αποτυχημένη απόπειρα διείσδυσης» χθες από τα σύνορα της χώρας με τη Συρία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή τους, όμως ανέφεραν πως τα υπόλοιπα μέλη της ένοπλης ομάδας απωθήθηκαν προς τη συριακή επικράτεια.

Ο ιορδανικός στρατός συχνά κάνει λόγο για αποτυχημένες απόπειρες διείσδυσης από τα σύνορα, σε ορισμένες περιπτώσεις για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Τον Ιανουάριο, η Ιορδανία και η Συρία συμφώνησαν να συγκροτήσουν μια κοινή επιτροπή ασφάλειας για να διαφυλάξουν τα σύνορά τους, να δώσουν μάχη κατά του λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών και να εργαστούν για να αποτρέψουν την επιστροφή μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

