Η Τεχεράνη έκλεισε τις δημόσιες τουαλέτες της πόλης, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης νερού που πλήττει το Ιράν και η οποία επιδεινώνεται καθημερινά, μετέδωσαν τα ΜΜΕ Didban Iran και Shargh.

Το ενημερωτικό μέσο Didban Iran κατέκρινε την κυβέρνηση διότι αρνείται στους κατοίκους «μια βασική ανάγκη» με το διακόπτει την εν λόγω υπηρεσία.

Η διοίκηση της ιρανικής πρωτεύουσας δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα δημοσιεύματα, όμως αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι πολλές δημόσιες τουαλέτες, μεταξύ αυτών και εκείνες στους σταθμούς μετρό, έχουν ήδη κλείσει. Υπάρχουν περίπου 20.000 δημόσιες τουαλέτες στην ευρύτερη περιοχή της Τεχεράνης, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η κρίση ενέργειας και νερού έχουν αναδειχθεί σε βασική ανησυχία των Ιρανών. Η υδροδότηση έχει διακοπεί για έως και 48 ώρες σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης και σε τουλάχιστον άλλες 50 πόλεις. Οι πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση καθιστούν αδύνατη τη χρήση των κλιματιστικών ακόμα κι αν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 40 και 50 βαθμών Κελσίου.

Είναι σχεδόν αδύνατον να ζει κανείς σε τέτοιες συνθήκες, λένε σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί από τους 15 εκατομμύρια κατοίκους της ιρανικής πρωτεύουσας.

Άλλα μέτρα που εξετάζει να επιβάλει η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν περιλαμβάνουν μια μείωση της εβδομάδας εργασίας από τις πέντε στις τέσσερις ημέρες ή ακόμα και να διατάξει το κλείσιμο για μία εβδομάδα της πρωτεύουσας προκειμένου να εξοικονομήσει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Όμως, οι φόβοι για τον οικονομικό αντίκτυπο των σχεδίων σημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν εφαρμοστεί.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν χαρακτηρίζει την κατάσταση «φυσική καταστροφή» που θα μπορούσε να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ταμιευτήρες έχουν σχεδόν αδειάσει.

