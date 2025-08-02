Η Χαμάς διακήρυξε το Σάββατο ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος - κάτι που αποτελεί βασικό αίτημα του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωσε δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ένοπλη αντίστασή μας... παρά μόνο εάν επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση των εθνικών μας δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων προέχει η εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ».

Το Ισραήλ θεωρεί τον αφοπλισμό της Χαμάς βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού του πολέμου, αλλά η Χαμάς έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει τα όπλα.

Η δημιουργία όμως παλαιστινιακού κράτους είναι κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε οποιοδήποτε μελλοντικό ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος ως εφαλτήριο για την καταστροφή του Ισραήλ και δήλωσε, για αυτόν τον λόγο, ότι τα παλαιστινιακά εδάφη πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

Επίσης, επέκρινε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, για την ανακοίνωση σχεδίων αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ως απάντηση για την καταστροφή της Γάζας και τον αποκλεισμό του θύλακα από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση των δύο χωρών «επιβράβευση» της συμπεριφοράς της Χαμάς και της τρομοκρατίας.

Η Χαμάς προέβη στην εν λόγω ανακοίνωση την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου σήμερα συναντήθηκε και με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Μάλιστα, μιλώντας με τους συγγενείς των ομήρων, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα και για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους.

Οι τελευταίες όμως εξελίξεις αμβλύνουν τις πιθανότητες τερματισμού του πολέμου, ειδικά αφότου την περασμένη εβδομάδα κατέληξαν σε αδιέξοδο και οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ με στόχο την επίτευξη μιας 60ήμερης εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας και συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Την Τρίτη, το Κατάρ και η Αίγυπτος, που μεσολαβούν στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός, ενέκριναν πάντως μια δήλωση της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας που περιγράφει τα βήματα προς μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση και αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτής η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή που υποστηρίζεται από τη Δύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.