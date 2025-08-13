Άθλιες συνθήκες κράτησης σε κέντρο μεταναστών στη Νέα Υόρκη διαπίστωσε ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ, μετά από καταγγελίες κρατούμενων για βρώμικα, υπερπλήρη δωμάτια και έλλειψη βασικών προϊόντων υγιεινής.

Ο περιφερειακός ομοσπονδιακός δικαστής Lewis A. Kaplan, διέταξε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) να βελτιώσουν άμεσα τις συνθήκες κράτησης στο Federal Plaza 26, ενός κυβερνητικού κτιρίου στο Κάτω Μανχάταν, όπου στεγάζεται και το δικαστήριο μετανάστευσης (κεντρική φωτογραφία).

Η εντολή έρχεται μετά από αγωγή που κατατέθηκε εκ μέρους μεταναστών, που κατήγγειλαν ότι κρατούνται σε ανθυγιεινές και υπερπλήρεις συνθήκες, ακραίες θερμοκρασίες και έλλειψη πρόσβασης σε σαπούνι, οδοντόβουρτσες και άλλα απαραίτητα είδη, σύμφωνα με το Associated Press.

Η δικηγόρος των εναγόντων, Heather Gregorio, περιέγραψε την εγκατάσταση ως με «απάνθρωπες και φρικτές συνθήκες».

Οι μετανάστες είπαν ότι τους έδιναν για φαγητό μη βρώσιμα «αποφάγια» και ότι ήταν αναγκασμένοι να ζουν μέσα στη δυσοσμία του ιδρώτα, των ούρων και των περιττωμάτων, εν μέρει λόγω των ανοιχτών τουαλετών στα δωμάτια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μια γυναίκα κατήγγειλε ακόμα ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου της, δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου επειδή μόνο δύο ήταν διαθέσιμα σε ένα ολόκληρο δωμάτιο γυναικών.

Εντολή για... εξανθρωπισμό

Χθες, Τρίτη, ο δικαστής Κάπλαν διέταξε τους υπαλλήλους μετανάστευσης να μειώσουν τη χωρητικότητα του μεγαλύτερου χώρου κράτησης σε περίπου 15 άτομα, αφού οι κρατούμενοι δήλωσαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον 40 μέσα σε ένα δωμάτιο, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα κελιά πρέπει επίσης να καθαρίζονται σχολαστικά τρεις φορές την ημέρα και οι υπάλληλοι υποχρεούνται επιπλέον να παρέχουν καθαρά στρώματα, κλινοσκεπάσματα και επαρκή ποσότητα σαπουνιού, οδοντόβουρτσων, οδοντόκρεμας και άλλων προϊόντων υγιεινής.

Ο δικαστής διέταξε επίσης τους υπαλλήλους να διασφαλίζουν ότι οι κρατούμενοι έχουν εμπιστευτικές τηλεφωνικές κλήσεις με δικηγόρους, συμπεριλαμβανομένων διερμηνέων για όσους δεν μιλούν αγγλικά.

Πηγή: skai.gr

