Η Γαλλία ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά τα «εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά» εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καταδικάζει απερίφραστα» τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τρία μέλη της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) σε διάστημα 24 ωρών, αναφέρει ο γάλλος ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τέτοιες επιθέσεις κοντά σε θέσεις ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες» υπογραμμίζει ο Μπαρό, συμπληρώνοντας πως η Γαλλία αξιώνει την «πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν αυτές οι τραγωδίες».

