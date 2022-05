Νέο μήνυμα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν στον απόηχο του μακελειού στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ στο Ουβάλντε του Τέξας.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε στο Twitter ότι οι νόμοι για τα όπλα δεν θα αποτρέψουν κάθε τραγωδία, αλλά, πρόσθεσε, «ξέρουμε ότι λειτουργούν και έχουν θετικό αντίκτυπο».



Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος Μπάιντεν προέτρεψε το Κογκρέσο να εγκρίνει τη νομοθεσία για την ασφάλεια των όπλων.



«Γνωρίζουμε ότι οι, κοινής λογικής, νόμοι περί όπλων δεν μπορούν και δεν πρόκειται να αποτρέψουν κάθε τραγωδία. Αλλά ξέρουμε ότι λειτουργούν και έχουν θετικό αντίκτυπο. Όταν ψηφίσαμε την απαγόρευση των όπλων επίθεσης — οι μαζικοί πυροβολισμοί σταμάτησαν. Όταν έληξε ο νόμος — οι μαζικοί πυροβολισμοί τριπλασιάστηκαν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν στο Twitter.



Ο πρόεδρος έκανε παρόμοια σχόλια στο χθεσινό δραματικό διάγγελμά του προς το έθνος.

