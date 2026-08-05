Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις πυρκαγιές

Ο κ. El-Sisi εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. El-Sisi εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί. 

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Αίγυπτος Πυρκαγιές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
120 0 Bookmark

Απόρρητο