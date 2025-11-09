Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
- Σταϊνμάιερ: Η γερμανική δημοκρατία δέχεται τη μεγαλύτερη επίθεση από την εποχή της επανένωσης
- Ρωσία και Κίνα εντείνουν τον «πόλεμο των δορυφόρων»: Η Δύση ανησυχεί για κατασκοπεία και επιθέσεις στο διάστημα
- Λευκός Οίκος: Αν συνεχιστεί η στάση πληρωμών, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο κατά το 4o τρίμηνο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.