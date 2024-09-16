Δύο ακόμη αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας προστέθηκαν στους αξιωματούχους που χρηματίστηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι ανακριτές, στην τελευταία από τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν συγκλονίσει τον ρωσικό στρατό.

Η Ανακριτική Επιτροπή, μια υπηρεσία επιβολής του νόμου που ασχολείται με σοβαρά αδικήματα, ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες ομολόγησαν ότι ελάμβαναν "μίζες" που ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια ρούβλια (120.000 δολάρια) σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιβάν Ποπουλόφσκι και ο Γκριγκόρι Ζόριν δέχθηκαν χρηματικά ποσά από δύο εταιρείες που προμήθευαν το υπουργείο Άμυνας με ηλεκτρικά είδη και καλώδια.

Από τον Απρίλιο, περισσότερα από δώδεκα άτομα μεταξύ των οποίων και ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού και αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας έχουν συλληφθεί στο μεγαλύτερο κύμα σκανδάλων που έχει πλήξει το στρατιωτικό κατεστημένο εδώ και χρόνια.

Οι ανακριτές μεταξύ άλλων ερευνούν ζητήματα διαφθοράς που σχετίζονται με υπηρεσίες ακινήτων, την προμήθεια στρατιωτικών στολών και την κατασκευή ενός μεγάλου στρατιωτικού θεματικού πάρκου κοντά στη Μόσχα.

Τον Μάιο σύντομα μετά τις πρώτες συλλήψεις ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετακίνησε απρόσμενα τον επί χρόνια υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού αντικαθιστώντας τον με τον οικονομολόγο Αντρέι Μπελαούσοφ, κάτι που φάνηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να διασφαλισθεί μια σκληρή διαχείριση στις τεράστιες αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας και να εξαλειφθούν οι σπατάλες και ο χρηματισμός.

Όλοι όσοι ερευνώνται υπηρετούσαν υπό την ηγεσία του Σοϊγκού, ο οποίος ηγείτο του υπουργείου Άμυνας από το 2012 έως εφέτος τον Μάιο, όποτε ανέλαβε τη θέση του γραμματέα του υπό τον έλεγχο του Πούτιν Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

