Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ενδέχεται να συναντηθούν στην Κίνα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Και οι δύο ηγέτες θα παραστούν σε εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ρωσικό πρακτορείο επικαλέστηκε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με τις οποίες η πιθανότητα συνάντησης θα συζητηθεί μόλις ο Κιμ φτάσει στην Κίνα αργότερα την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.