Άνδρας αποπειράθηκε χθες Κυριακή να εκτρέψει προς τις ΗΠΑ πτήση εσωτερικού της μεξικανικής εταιρείας Volaris, αλλά εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A320, είχε απογειωθεί στις 07:17 (τοπική ώρα· 15:17 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο της Λεόν, στο κεντρικό Μεξικό, με προορισμό την Τιχουάνα (βορειοδυτικά).

Λίγη ώρα μετά την αναχώρηση, επιβάτης «επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και αποπειράθηκε να παρεισφρήσει στο πιλοτήριο για να εκτρέψει το αεροσκάφος προς τις ΗΠΑ», εξήγησε το υπουργείο Ασφαλείας σε δελτίο Τύπου.

Το πλήρωμα όμως μπόρεσε να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση και το αεροσκάφος έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στη Γουαδαλαχάρα (δυτικά).

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αεροπειρατής, Μεξικανός ηλικίας 31 ετών, από την πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά), ταξίδευε μαζί με τη σύζυγο και τα δυο ανήλικα παιδιά τους. Συνελήφθη από την Εθνική Φρουρά στη Γουαδαλαχάρα και το αεροσκάφος αναχώρησε ξανά για την Τιχουάνα.

Κατά την εφημερίδα Reforma, ο άνδρας κατόπιν όρμησε στον οδηγό του οχήματος της Εθνικής Φρουράς που τον μετήγαγε στο γραφείο του εισαγγελέα, προκαλώντας σύγκρουση με μεταλλική δομή στο αεροδρόμιο. Ο ύποπτος και τα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης που τον συνόδευαν υπέστησαν ελαφριά τραύματα.

Κατά τη Volaris, «ο δράστης της επίθεσης εξήγησε πως μέλος της οικογένειάς του απήχθη και ότι τη στιγμή που απογειωνόταν από τη Λεόν, έλαβε μήνυμα που τον απειλούσε ότι θα τον σκότωναν αν πήγαινε στην Τιχουάνα».

Η πολιτεία Γουαναχουάτο, από όπου κατάγεται ο αεροπειρατής, συγκαταλέγεται σ’ αυτές που πλήττονται περισσότερο από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος. Συμμορίες επιδίδονται σε απαγωγές και εκβιάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.