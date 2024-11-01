Συρία: 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον αποθηκών όπλων της Χεζμπολά

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε χθες Πέμπτη ότι δέκα άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Κουσάιρ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «αποθήκες όπλων» της Χεζμπολά.

Η ΜΚΟ, με έδρα τη Βρετανία και ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, έκανε λόγο για τρεις βομβαρδισμούς στην Κουσάιρ, όπου έχει ισχυρή παρουσία η Χεζμπολά, καθώς και σε παρακείμενες περιοχές, ενώ αργότερα έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στόχος της μιας επιδρομής ήταν «αποθήκη όπλων και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη βιομηχανική ζώνη της Κουσάιρ» και είχε απολογισμό δέκα νεκρούς, επτά άμαχους και τρεις σύρους μαχητές ενταγμένους στη λιβανική Χεζμπολά.

Έγιναν επίσης στόχος κι άλλες αποθήκες στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου και γέφυρα νότια της πόλης, πάντα σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους ότι στοχοποίησαν «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης χρησιμοποιούμενα από τη δύναμη αρ Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα της Χεζμπολά.

Πρόσθεσαν ότι «τους τελευταίους μήνες» εξαπέλυσαν πλήγματα για να «μειώσουν τις μεταφορές όπλων από το Ιράν στη Χεζμπολά στον Λίβανο μέσω Συρίας».

«Η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε ζημιές στη βιομηχανική ζώνη και κατοικημένες συνοικίες της Κουσάιρ, στον νομό της Χομς» (κεντρικά), μετέδωσε από την πλευρά του το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει τις τελευταίες ημέρες τους βομβαρδισμούς σε περιοχές των συνόρων Λιβάνου-Συρίας όπου βρίσκονται διελεύσεις, θέτοντας εκτός λειτουργίας τα δυο κυριότερα περάσματα.

Διατείνεται πως η Χεζμπολά τα χρησιμοποιούσε για να προμηθεύεται οπλισμό μέσω Συρίας.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Λίβανο και κατέφυγαν στη Συρία αφότου οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεζμπολά και του Ισραήλ μεταμορφώθηκαν σε πόλεμο, την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη γειτονική του χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον συριακό στρατό καθώς και οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, κυρίως τη Χεζμπολά, που ανέπτυξαν δυνάμεις για να υποστηρίξουν τα στρατεύματα της Δαμασκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.