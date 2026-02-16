Καθώς το κίνημα κατά της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ και των πρακτικών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE μεγαλώνει στις ΗΠΑ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) προσπαθεί τώρα να «φακελώσει» όσους αντιδρούν, ζητώντας από μεγάλες πλατφόρμες τα στοιχεία των χρηστών τους που παρακολουθούν ή επικρίνουν τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αρμόδιες αρχές του υπουργείου ζητούν από την Google, το Reddit, το Instagram και το Facebook να παρέχουν ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που συνδέονται με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης κατά της ICE.

Μάλιστα, το αμερικανικό υπουργείο έχει κάνει δεκάδες κλήσεις και έχει στείλει αντίστοιχες κλητεύσεις στους κολοσσούς της Σίλικον Βάλει.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εντάλματα, οι διοικητικές κλητεύσεις δεν απαιτούν έγκριση από δικαστή πριν από την έκδοσή τους.

Αντί να ζητήσει πρώτα δικαστική άδεια, το DHS μπορεί να υπογράψει και να στείλει τις αιτήσεις απευθείας σε εταιρείες τεχνολογίας - μια δύναμη που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές των πολιτικών ελευθεριών, τώρα χρησιμοποιείται πολύ πιο επιθετικά.

Ορισμένες εταιρείες συμμορφώθηκαν στο αίτημα του υπουργείου ενώ άλλες ειδοποίησαν τους χρήστες για τις δικαστικές προσφυγές, δίνοντάς τους διορία έως 14 ημέρες, για να αμφισβητήσουν τα αιτήματα στο δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

