Τα πορτρέτα της εξουσίας: Τα μηνύματα της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ επέστρεψε και κυκλοφόρησε τα νέα του επίσημα πορτρέτα: ένα τέλεια συγχρονισμένο ντουέτο.

Η Μελάνια Τραμπ συνεργάστηκε με τη Ρετζίν Μαχό, τη Βελγίδα φωτογράφο που έκανε το πορτρέτο της και κατά την πρώτη θητεία στον λευκό Οίκο. Αυτή τη φορά, η Πρώτη Κυρία της Αμερικής φωτογραφήθηκε σε ασπρόμαυρη λήψη αντί για έγχρωμη, αλλά για φορώντας και πάλι το ιταλικό brand Dolce & Gabbana. Στο πορτρέτο της του 2025 φοράει ένα σκούρο σμόκιν σακάκι με δυνατούς ώμους.

Η στάση του σώματός της είναι μια τυπική εταιρική θέση ισχύος με τα χέρια της ανοιχτά, που ακουμπούν σε μια ανακλαστική επιφάνεια εργασίας. Στέκεται με το βλέμμα στραμμένο κατευθείαν στον θεατή ενώ πίσω της φαίνεται το Μνημείο Ουάσιγκτον. Και δεν χαμογελάει - ούτε με τα χείλη ούτε με τα μάτια, το σαγόνι της είναι σκληρό, το στόμα της μια ευθεία γραμμή και τα μάτια της δεν λάμπουν.

Το πρόσωπο της πρώτης κυρίας έχει απαλλαγεί από κάθε σημάδι που μαρτυρά τις εμπειρίες της ζωής, είτε καλές είτε κακές. Ο θεατής δεν ξέρει αν έχει κλάψει ή αν έχει γελάσει, αν έκανε βαθιές σκέψεις ή αν σήκωσε το φρύδι από περιέργεια. Η εικόνα απέχει πολύ από τα κοντινά πορτρέτα του Martin Schoeller, της Χίλαρι Κλίντον και της Άνγκελα Μέρκελ, του οποίου είναι αφόρητα οικεία.

Το πορτρέτο της Μελάνια από τη Μαχό είναι γυαλιστερό και γλαφυρό και γεμάτο με μηνύματα που παραπέμπουν σε δύναμη: η ελαφρώς διαφαινόμενη στάση του σώματος, τα τέλεια περιποιημένα χέρια στην επιφάνεια εργασίας, η προσαρμογή του παντελονιού και το ανοιχτό πουκάμισο. Ωστόσο, πρόκειται για μια φωτογραφία μοντέλου παρά ένα πορτρέτο ενός ατόμου και αν και λέει πολλά για το πώς θέλει το άτομο να φαίνεται, δεν λέει τίποτα για το ποιος είναι στην πραγματικότητα.

Ξεχωρίζει από τα πορτρέτα προηγούμενων πρώτων κυριών, με τα ευχάριστα χαμόγελά τους, τα καλόγουστα φουστάνια από Αμερικανούς σχεδιαστές και τα άφθονα μαργαριτάρια. Η Μελάνια Τραμπ παρέλειψε την αμερικανική ετικέτα και τα μαργαριτάρια, αλλά στο προηγούμενο πορτρέτο της στον Λευκό Οίκο έδειξε το κλασικό χαμόγελο της πρώτης κυρίας. Τα μάτια της έλαμπαν σχεδόν. Το πρόσωπό της είχε μια ρόδινη λάμψη. Είχε τα χέρια σταυρωμένα μπροστά της, και όμως το συνολικό αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο φιλόξενο από την πιο πρόσφατη εικόνα. Αυτό το πρώτο πορτρέτο παρέπεμπε στην παραδοσιακή ήπια δύναμη του θεσμού της πρώτης κυρίας. Το νέο πορτρέτο απλώς ανακοινώνει τη δύναμή της. Είναι σύμφωνο με την αισθητική νότα που έδωσε την Ημέρα της Ορκωμοσίας: νηφάλια, ανυποχώρητη, αυτοσυγκρατημένη.

Ίσως αυτό το νέο πορτρέτο σηματοδοτεί ένα βήμα προς τα εμπρός - ή ίσως είναι απλώς ένας παράλληλος βηματισμός του θεσμού με τη χώρα. Θα τολμούσε κανείς να το πει αφύπνιση; Αυτό το επίσημο πορτρέτο του 2025 υποδηλώνει ότι η Μελάνια Τραμπ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να προσφέρει παρηγορητικές αγκαλιές, να εγκρίνει με ένα νεύμα ή με ένα παγωμένο χαμόγελο όποτε βρίσκεται δημόσια. Δεν θα προσποιηθεί ότι νοιάζεται. Η εικόνα διατρανώνει ότι η Πρώτη Κυρία έχει πράγματι δύναμη, αλλά δεν υπάρχει κανόνας ότι πρέπει να είναι μαλθακή.

Το πορτρέτο της πρώτης κυρίας είναι το yin απέναντι στην οργή του προέδρου. Το δεύτερο επίσημο πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πολύ περισσότερα κοινά με τη λήψη της φωτογραφίας στις φυλακές στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια -όπου κατηγορήθηκε για εκβιασμό.

Πρόκειται για μια θλιβερή φωτογραφία. Χρησιμεύει ως απόδειξη του πόσο βαθιά ζημίωσε ο Τραμπ το εκλογικό σύστημα, την προεδρία και την αίσθηση συνοχής της χώρας. Είναι επίσης μια φωτογραφία γεμάτη θυμό και θλίψη. Ο Τραμπ έσφιξε το μέτωπό του και έγειρε το πηγούνι του προς τα κάτω. Δεν φαίνεται τόσο προκλητικός όσο επιθετικός.

Αυτή την ίδια έκφραση θέλησε να αναπαράξει στο πορτρέτο του στον Λευκό Οίκο το 2025. Ο φωτισμός είναι ελαφρώς εκλεπτυσμένος. Το πορτρέτο είναι δραματικό και όχι τυχαία σκληρό. Έχει υιοθετήσει ένα μονόφθαλμο στραβισμό και φαίνεται σαν να παίζει τον ρόλο του γκάνγκστερ στο Χόλιγουντ ή τον δεσποτικό αρχηγό στο «The Apprentice». Φαίνεται σαν να ουρλιάζει «Είσαι απολυμένος!» σε όσους απέτυχαν στη δοκιμασία πίστης του.

Έχει κάνει πολύ δρόμο από το πρώτο του πορτρέτο στον Λευκό Οίκο. Εκ των υστέρων, αυτός ελέγχεται για την πίστη του. Έδειχνε τον 45ο πρόεδρο σε φυσικό φως, να χαμογελά πλατιά και ανοιχτά μπροστά σε μια αμερικανική σημαία.

Αυτή η φωτογραφία του 2017 απεικόνιζε έναν άνδρα να μοιράζεται το πλαίσιο με την αμερικάνικη σημαία. Το πορτρέτο του 2025 δείχνει έναν άνδρα να περιβάλλεται από την εξουσία. Γεμίζει το κάδρο με τη μανία του. Οποιεσδήποτε ενδείξεις αξιοπρέπειας ή στοχαστικότητας έχουν σχεδόν αφαιρεθεί από το κάδρο για να δημιουργηθεί χώρος για τον θυμό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιστολές από τον Πρόεδρο Τραμπ δεν προέρχονται από το Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, προέρχονται απλώς από το Γραφείο Επικοινωνιών. Δεν είναι ο Λευκός Οίκος που μιλάει. Είναι ο Τραμπ. Μόνο ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Αυτά τα πορτρέτα του πρώτου ζευγαριού του 2025 αποκαλύπτουν δύο ανθρώπους που ευνοούνται από τις εξαιρετικές συνθήκες. Με κάθε μέτρο, τους έχει χαριστεί η καλή τύχη. Στην άψογη φωτογραφία μοντέλου, η Μελάνια Τραμπ έχει αναδείξει την εξουσία της. Στη βδική του, ο πρόεδρος έχει υποκύψει στην οργή του. Δύναμη και οργή. Υπάρχει ελάχιστος χώρος για οτιδήποτε άλλο.



Πηγή: The Washington Post

