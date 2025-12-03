«Σώμα… Ozempic»: Όταν οι διάσημοι καθορίζουν νέα -επικίνδυνα- πρότυπα ομορφιάς

Η χρήση του φαρμάκου Ozempic, γνωστού για την ικανότητά του να μειώνει το βάρος, έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα αισθητική τάση. Οι διάσημοι που το χρησιμοποιούν για να «σμιλέψουν» το σώμα τους έχουν δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο ομορφιάς, γνωστό πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Ozempic body».

Δημοσίευμα της «New York Post» χαρακτηρίζει τη νέα τάση «σοκαριστική», παραλληλίζοντάς την με το «heroin chic» της δεκαετίας του 1990, όταν η υπερβολική αδυναμία είχε γίνει σύμβολο κομψότητας και εκλεπτυσμένου στυλ. Η διαφορά σήμερα είναι ότι το «Ozempic body» προκύπτει από φαρμακευτική παρέμβαση και όχι μόνο από διατροφικές συνήθειες ή αυστηρές δίαιτες.

Το Ozempic έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας. Η δραστική του ικανότητα στη μείωση του σωματικού βάρους το έχει κάνει δημοφιλές και σε άτομα χωρίς ιατρική ένδειξη, που το χρησιμοποιούν αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση για μη ιατρικούς λόγους μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, πεπτικά προβλήματα και πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες στον οργανισμό. Επιπλέον, πολλά άτομα επανακτούν το βάρος τους μετά τη διακοπή του φαρμάκου, γεγονός που καθιστά την αισθητική χρήση του αμφίβολη και επικίνδυνη.

Οι θαυμαστές της Λατόγια Τζάκσον εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την υγεία της τραγουδίστριας

Ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Πέρα από την ιατρική πλευρά, οι ειδικοί στην ψυχολογία και τη διατροφική συμπεριφορά προειδοποιούν για τις ψυχολογικές συνέπειες της τάσης. Η προβολή αδύνατων διασημοτήτων μπορεί να ενισχύσει τα στερεότυπα για το «ιδανικό σώμα» και να αυξήσει την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών, ειδικά μεταξύ των νεαρών ηλικιών. Τα νέα πρότυπα σώματος μπορεί να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση και να δημιουργήσουν ψυχολογικό στρες.

Παράλληλα, η δημοφιλής ηθοποιός και ακτιβίστρια, Jameela Jamil, έχει καταδικάσει τη νέα τάση, αναφέροντας ότι η προβολή της «αισθητικής της αδυναμίας» στο Χόλιγουντ επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες των νέων για το σώμα τους.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο αισθητικό ή ιατρικό. Η τάση έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα και έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, πώς σκεφτόμαστε για τη διατροφή και τι θεωρούμε «κανονικό» σώμα. Σύμφωνα με τα διεθνή μέρα, η αγορά και οι κοινωνικές αντιλήψεις συνδέονται άμεσα με τη δημοτικότητα αυτών των φαρμάκων.

Το Δίλημμα: Υγεία vs Αισθητική

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι διάσημοι θα πρέπει να είναι πιο προσεχτικοί στο τι «διαφημίζουν» και τι θέλουν να πετύχουν. Η χρήση φαρμάκων για αισθητικούς λόγους δημιουργεί ένα νέο πρότυπο σώματος, το οποίο ενδέχεται να καθορίσει τις προσδοκίες εκατομμυρίων ανθρώπων.

H Έιμι Σούμερ και η δραματική απώλεια βάρους

Το «Ozempic body» αποκαλύπτει ένα βαθύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα: πώς θα ισορροπήσουμε ανάμεσα στην επιθυμία για εμφάνιση και στην ανάγκη για υγεία; Οι φαρμακευτικές λύσεις μπορούν να προσφέρουν αποτελέσματα, αλλά οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μακροχρόνια υγεία και ψυχική ευεξία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από ένα φάρμακο. Κάθε νέο trend στο Χόλιγουντ φαίνεται να έχει συνέπειες που ξεπερνούν τα όρια της προσωπικής επιλογής, επηρεάζοντας ολόκληρη την κοινωνία.

