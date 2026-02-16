Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν μια διεφθαρμένη ελίτ και ευνοούν τον αντισημιτισμό

Η μάστιγα του αυξανόμενου αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια βρήκε την πιο πρόσφατη εκδήλωσή της στη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση εκατομμυρίων εγγράφων σχετικά με τον σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν (Jeffrey Epstein). Αν και πολλοί θεωρούν τα αρχεία ως ένα παράθυρο στον τρόπο λειτουργίας μιας διεφθαρμένης ελίτ, άλλοι τα εκμεταλλεύτηκαν ειδικά για να προωθήσουν τον αντισημιτισμό. Ένα μίσος που κάποτε περιοριζόταν στα περιθώρια πλησιάζει πλέον περισσότερο στο κέντρο της δημόσιας ζωής, αντανακλώντας τη μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την άνοδο της συνωμοσιολογικής σκέψης.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων, που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ωστόσο, σε πολλούς κύκλους, η προσεκτική στάθμιση των στοιχείων έχει δώσει τη θέση της σε άγριες εικασίες και σε ελάχιστα συγκαλυμμένες εκφράσεις εχθρότητας.

Οι καταγγελίες κατά αποκομμένων από την κοινωνία ελίτ και της «εξουσίας του χρήματος» αποτελούν επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της αμερικανικής πολιτικής. Ωστόσο, ως απάντηση στα αρχεία Epstein, αντισυστημικές φωνές προώθησαν τον ισχυρισμό ότι εβραϊκά δίκτυα και συμφέροντα διαφθείρουν την αμερικανική κοινωνία.

Με αυτόν τον τρόπο αναβίωσαν δύο αρχαίες συκοφαντίες κατά του εβραϊκού λαού: το μεσαιωνικό «συκοφαντικό μύθο του αίματος», που ισχυρίζεται ότι οι Εβραίοι προβαίνουν σε τελετουργικές δολοφονίες παιδιών για να ενισχύσουν την ισχύ τους, και το κατασκευασμένο το 1903 ψευδοκείμενο "The Protocols of the Elders of Zion", το οποίο υποστηρίζει ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούν εκβιασμό για να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές κοινωνίες.

Και οι δύο ισχυρισμοί είναι ψευδείς, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη διάδοσή τους. Η Candace Owens, η οποία διαθέτει podcast στην πρώτη δεκάδα του Spotify, αντέδρασε στα αρχεία Epstein κατηγορώντας τους Εβραίους για «τελετουργικούς φόνους», αναφορά στον μύθο του αίματος. «Μας κυβερνούν σατανιστές παιδόφιλοι που εργάζονται για το Ισραήλ», είπε στο κοινό της.

Ο Tucker Carlson, μιλώντας σε ακόμη μεγαλύτερο ακροατήριο, παρουσίασε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ως μια σύγχρονη μορφή τελετουργικής δολοφονίας. «Υπάρχουν τελετές που περιλαμβάνουν παιδιά… πλούσιοι και ισχυροί άνθρωποι που κακοποιούν σεξουαλικά νέους», είπε. Ο καλεσμένος του απάντησε ότι «η κυβέρνησή μας έχει εκβιαστεί εκ μέρους ενός ξένου, κακόβουλου, νοσηρού συμφέροντος». Ο ακροατής καλείται να κατανοήσει ότι το ξένο συμφέρον είναι το Ισραήλ, συχνός στόχος του Carlson και των καλεσμένων του.

Προοδευτικοί παράγοντες επιρροής συμμετείχαν επίσης. Η Ana Kasparian, παρουσιάστρια δημοφιλούς αριστερής διαδικτυακής ενημερωτικής εκπομπής, περιέγραψε το δίκτυο του Epstein ως «κύκλωμα παιδόφιλων/ισραηλινή επιχείρηση εκβιασμού». Τον προηγούμενο μήνα ρώτησε έναν Ισραηλινό συνομιλητή της: «Γιατί εσείς τα τέρατα σφάζετε πάντα αθώα παιδιά και μας εκβιάζετε για χρήματα;» Η Briahna Joy Gray, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Bernie Sanders, χαρακτήρισε το δίκτυο του Epstein «κύκλωμα δισεκατομμυριούχων παιδόφιλων με δεσμούς με τη Mossad» που επιδίδεται σε «κανονικό εκβιασμό».

Οι θεωρίες συνωμοσίας περί εβραϊκής ισχύος δεν περιορίζονται στο ιδεολογικό περιθώριο. Μία από τις σημαντικότερες βρετανικές εφημερίδες, οι The Times, δημοσίευσε ρεπορτάζ για υποτιθέμενες διασυνδέσεις του Epstein με τη Mossad, χρησιμοποιώντας τα αρχεία ως αποδεικτικά στοιχεία. Το ρεπορτάζ αποδείχθηκε ότι βασιζόταν σε ισχυρισμούς του Charles C. Johnson, αρνητή του Ολοκαυτώματος. Σαν να μην έφτανε αυτό, η συντάκτρια του άρθρου το κοινοποίησε στους ακολούθους της στο X συνοδεύοντάς το με μια εικόνα παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη που παρουσίαζε ψευδώς τον Epstein να στέκεται δίπλα στον Ισραηλινό Πρόεδρο Isaac Herzog.

Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Η υπόθεση Epstein κατέστησε δυνατό για ανθρώπους με παράξενες αντιλήψεις για τους Εβραίους να αντιμετωπίζονται οι ισχυρισμοί τους σοβαρά από τον κυρίαρχο Τύπο. Ένα παράδειγμα είναι η Maria Farmer, φερόμενο θύμα του Epstein, η οποία έτυχε εγκωμιαστικού προφίλ στους The New York Times παρά το ότι είχε κάνει δηλώσεις όπως: «Όλοι οι Εβραίοι που γνώρισα τυχαίνει επίσης να είναι παιδόφιλοι που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία».

Η Farmer δεν είναι η μόνη που χρησιμοποιεί τέτοια ρητορική. Αριστεροί που επί μακρόν υπερηφανεύονταν ότι αντιτίθενται σε κάθε μορφή φυλετικού μίσους, ενώ ταυτόχρονα προωθούσαν πολιτική βασισμένη στην τάξη, περιγράφουν πλέον ολοένα και περισσότερο τις ταξικές διαφορές με φυλετικούς όρους. Η μεταβολή αυτή είναι ορατή όχι μόνο στις θέσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani, ο οποίος έχει υποσχεθεί να αυξήσει τους φόρους σε «πλουσιότερες και λευκότερες γειτονιές» (ενώ αρνήθηκε να καταδικάσει τη φράση «globalize the intifada»), αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί όπως ο βουλευτής Ro Khanna άρχισαν να μιλούν για την «τάξη Epstein». Η φράση μπορεί να εκληφθεί ως σύνδεση της εκμεταλλευτικής οικονομικής ισχύος με την εβραϊκή ταυτότητα.

Ο σημερινός αντισημιτισμός διαφέρει από εκείνον που άνθισε στα μέσα του 20ού αιώνα. Οι Ναζί δικαιολόγησαν το μίσος τους κατά των Εβραίων με φυλετικούς και υποτιθέμενα επιστημονικούς όρους. Αυτή η έμφαση διέκρινε την οπτική τους από μια παλαιότερη παράδοση αντιϊουδαϊσμού, η οποία επικεντρωνόταν σε πραγματικές και φανταστικές διαφορές μεταξύ των πεποιθήσεων Χριστιανών και Εβραίων. Τώρα, η παλαιότερη μορφή αντιϊουδαϊσμού φαίνεται να επανέρχεται. Δεδομένης της εκτεταμένης εκκοσμίκευσης, αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Ωστόσο, με τις αβάσιμες αναφορές τους σε κυκλώματα παιδόφιλων και με τις επιλεκτικές καταδίκες του Ισραήλ, οι νέοι αντισημίτες έχουν επικαιροποιήσει τον θεολογικό αντιϊουδαϊσμό για την εποχή της απιστίας.

Πράγματι, ο νέος αντισημιτισμός ίσως κατανοηθεί καλύτερα ως σύμπτωμα της αποσύνθεσης της θρησκευτικής αυθεντίας. Η συνωμοσιολογική σκέψη ευδοκιμεί όταν οι άνθρωποι αποξενώνονται από τους θεσμούς. Η μείωση της θρησκευτικής προσκόλλησης άνοιξε τον δρόμο για πιο ακραίες μορφές εικασίας. Αν και πολλοί από τους νέους αντισημίτες επιδεικνύουν μια επίφαση θρησκευτικότητας, κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις των εκκλησιαστικών ιεραρχιών τους. Ο Tucker Carlson μπορεί να είναι Επισκοπιανός, αλλά κανένας επίσκοπος της Επισκοπικής Εκκλησίας δεν θα ενέκρινε τις απόψεις του. Ο καθολικισμός της Candace Owens ελάχιστα μοιάζει με όσα διακηρύσσει ο Πάπας. Αυτό αντικατοπτρίζει τον αντιθεσμικό χαρακτήρα του νέου αντισημιτισμού. Υποδηλώνει επίσης ότι η θεραπεία βρίσκεται σε ισχυρότερους και πιο αξιόπιστους θρησκευτικούς θεσμούς.

