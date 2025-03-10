Εικόνες παράλυσης σε 13 γερμανικά αεροδρόμια

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη θα διαρκέσει η προειδοποιητική απεργία του συνδικάτου Ver.di στα δεκατρία μεγαλύτερα γερμανικά αεροδρόμια: Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη, Κολωνία/ Βόννη, Ντίσελντορφ, Ντόρτμουντ, Ανόβερο, Βρέμη, Αμβούργο, Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, Λειψία/ Χάλε. Eπηρεάζονται επίσης εν μέρει και τα μικρότερα αεροδρόμια του Βίτσε και της Καρλσρούης/ Μπάντεν-Mπάντεν.



Οι συνέπειες της προειδοποιητικής απεργίας είναι τεράστιες: επηρεάζονται πάνω από 3.400 πτήσεις και συνολικά περίπου 510.000 επιβάτες. Μόνο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, έχουν ακυρωθεί 1.050 από τις 1.116 προγραμματισμένες πτήσεις. Αναταραχές στην εναέρια κυκλοφορία από αυτή την μαζική απεργία αναμένονται και την Τρίτη, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Πίσω από την σημερινή απεργία βρίσκονται τα μισθολογικά αιτήματα του Ver.di για αυξήσεις 8% ή τουλάχιστον 350 ευρώ το μήνα εργαζομένους στα γερμανικά αεροδρόμια που καλύπτονται από τηγια τον Δημόσιο Τομέα στη Γερμανία αλλά και για περίπου 23.000 εργαζομένους ως προσωπικό εδάφους στα συγκεκριμένα αεροδρόμια.Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων είναι προγραμματισμένος για τις 26 και 27 Μαρτίου, ενώ η πλευρά της Ομοσπονδίας Εταιρειών Αερομεταφορών επικρίνει την απεργία, θεωρώντας υπερβολικά τα μισθολογικά αιτήματα.

