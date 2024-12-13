Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε χθες Πέμπτη πως υπολογίζει ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι —στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά— μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους στη Συρία από την 27η Νοεμβρίου, όταν εξαπολύθηκε η αστραπιαία έφοδος ανταρτών με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), που οδήγησε στην ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ως χθες 12η Δεκεμβρίου «1,1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν εκ νέου σ’ όλη τη χώρα από την έναρξη της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών» την 27η Νοεμβρίου. «Στην πλειονότητά τους πρόκειται για γυναίκες και παιδιά», τόνισε το OCHA σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

