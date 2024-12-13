Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέα στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, εκτιμώμενης αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το σχήμα του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πολλαπλασιάζει τις χειρονομίες υποστήριξης της Ουκρανίας μερικές εβδομάδες προτού αναλάβει την εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, την 20ή Ιανουαρίου 2025.

«Οι ΗΠΑ παρέχουν ακόμη ένα μεγάλο πακέτο όπλων και εξοπλισμών στους ουκρανούς συμμάχους μας που το έχουν επειγόντως ανάγκη καθώς αμύνονται εναντίον των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Ρωσίας», σημείωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Άντονι Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πρόκειται για το 72ο πακέτο όπλων και εξοπλισμών που ανακοινώνουν πως θα διαθέσουν στην Ουκρανία οι αρχές των ΗΠΑ από την 24η Φεβρουαρίου 2022, όταν άρχισε η ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τις παραδόσεις αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Πρόκειται επίσης για το τρίτο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής τον Δεκέμβριο, έπειτα από αυτά του Σαββάτου (988 εκατ.) και αυτό της Δευτέρας 2ης Δεκεμβρίου (725 εκατ.).

Στο υλικό που ανακοινώθηκε χθες πως θα διατεθεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων πυρομαχικά για αυτοκινούμενα συστήματα εκτόξευσης κατευθυνόμενων πυραύλων HIMARS, οβίδες για το πυροβολικό, drones, πυρομαχικά κατά drones, τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς και εξοπλισμός προστασίας έναντι επιθέσεων με ραδιολογικά, βιολογικά και χημικά όπλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

