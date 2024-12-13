Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι «πολύ ανήσυχος» για την «κλιμάκωση της βίας» στη Μιανμάρ, όπου μαίνονται εχθροπραξίες ανάμεσα σε δυνάμεις της στρατιωτικής χούντας και ένοπλες οργανώσεις εθνικών μειονοτήτων, δήλωσε ο εκπρόσωπός του χθες Πέμπτη.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες περί κλιμάκωσης της βίας στη Μιανμάρ», ιδίως «στην πολιτεία Ραχίν», που προκαλούν «νέα δεινά και νέους εκτοπισμούς», τόνισε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη ο Στεφάν Ντουζαρίκ, καταδικάζοντας επίσης τους «αεροπορικούς βομβαρδισμούς» που εξαπολύονται «αδιακρίτως, προκαλώντας θύματα στις τάξεις των αμάχων».

Στην πάλαι ποτέ Βιρμανία ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και διάφορες ένοπλες οργανώσεις της αντιπολίτευσης μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η χούντα κλονίστηκε εξαιτίας μείζονος κλίμακας επίθεσης των αναρτών την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας αντικαθεστωτικοί κυρίευσαν αχανείς εκτάσεις, κυρίως κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Μέλη του Στρατού του Αρακάν υποστήριξαν αυτή την εβδομάδα πως πλέον έχουν τον απόλυτο έλεγχο «ολόκληρης της περιοχής Μαουνγκντό», στην πολιτεία Ραχίν, τομέα στρατηγικής σημασίας κατά μήκος των συνόρων της Μιανμάρ με το Μπανγκλαντές.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του σε όλα τα μέρη των συγκρούσεων στη Μιανμάρ να τερματίσουν τη βία και υπενθυμίζει σε όλους την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τους αμάχους δυνάμει του δικαίου», είπε ο κ. Ντουζαρίκ.

Καλεί επίσης όλα τα μέρη να «αποτρέψουν περαιτέρω υποκίνηση των εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

