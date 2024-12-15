Οι μαθητές των σχολείων επέστρεψαν σήμερα στις τάξεις τους στη Συρία, μετά τη σχετική εντολή της νέας ηγεσίας της χώρας για το άνοιγμα των σχολείων, σε μια προσπάθεια εκπομπής ενός ισχυρού σήματος επιστροφής στην ομαλότητα, ενώ συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την κατάληψη της Δαμασκού από τους ισλαμιστές αντάρτες και τη δραματική διαφυγή και πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία.

Ο νέος εκ των πραγμάτων ηγέτης της Συρίας Άχμαντ αλ-Σάρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγάλη πρόκληση ανοικοδόμησης της Συρίας, μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, με πολλές πόλεις να έχουν υποστεί ολική καταστροφή, ενώ η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει από τις διεθνείς κυρώσεις.

Από την άλλη μεριά, εκατομμύρια πρόσφυγες ζουν ακόμη σε καταυλισμούς προσφύγων εκτός της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

