Ο ντε φάκτο νέος ηγέτης της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα (Μοχάμεντ αλ Γκολάνι) ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η οργάνωση της οποίας ηγείται, η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ –γνωστότερη παλαιότερα με την ονομασία Μέτωπο Νούσρα– θα διαλυθεί, στο πλαίσιο συνεδρίου εθνικού διαλόγου.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Al Arabiya, για τη διάλυση της οργάνωσής του, o αρχηγός των τζιχαντιστών, που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο αλ Γκολάνι που είχε ως μαχητής απάντησε «φυσικά. Μια χώρα δεν μπορεί να διοικείται με νοοτροπία οργανώσεων και πολιτοφυλάκων».

Η οργάνωση παλαιότερα είχε δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα, αλλά o αλ Σάρα επιμένει πως τους έκοψε και επιχειρεί να εμφανιστεί ως μετριοπαθής. Έχει δεσμευτεί κατ’ επανάληψη ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες, που φοβούνται ότι θα προσπαθήσει να επιβάλει ισλαμιστική διακυβέρνηση.

Κατά τον Σάρα, το επικείμενο συνέδριο εθνικού διαλόγου θα περιλαμβάνει την ευρεία συμμετοχή της συριακής κοινωνίας και θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν θέματα όπως η διάλυση του κοινοβουλίου και η κατάρτιση νέου Συντάγματος. Η ανακοίνωση της διάλυσης της τζιχαντιστικής οργάνωσης θα γίνει στο συνέδριο.

Για την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία, ο Σάρα είπε ότι γίνονται συζητήσεις με όλες τις πλευρές προκειμένου να επιλυθούν οι εναπομείνασες διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες βασική συνιστώσα είναι Κούρδοι πολιτοφύλακες υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ.

«Απορρίπτουμε να γίνει η Συρία μια πλατφόρμα από την οποία το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) θα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας», διεμήνυσε πάντως ο Σάρα.

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι το συριακό υπουργείο Άμυνας θα συμπεριλάβει στις τάξεις του τις κουρδικές δυνάμεις.

«Διαπραγματευόμαστε με τις τις SDF για την επίλυση της κρίσης στη βορειοανατολική Συρία. Οι Κούρδοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συριακού πληθυσμού.Το συριακό υπουργείο Άμυνας θα ενσωματώσει στις τάξεις του κουρδικές δυνάμεις. Δεν θα υπάρξει φεντεραλισμός» επισήμανε ο νέος ηγέτης της Συρίας.

"Εκλογές σε 4 χρόνια – Μέχρι τότε κυβερνώ εγώ"

«Η διεξαγωγή εκλογών στη Συρία μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια», ξεκαθάρισε επίσης ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας.

Ισχυρίστηκε ότι η τρέχουσα περίοδος – υπό την ηγεσία του- είναι «προκαταρκτική» για να έρθει στη συνέχεια μία προσωρινή κυβέρνηση με μεγαλύτερη διάρκεια.

«Το να μοιραστούμε την εξουσία αυτή την περίοδο θα ήταν καταστροφικό σε αυτή τη φάση» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο αλ Σάρα, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για δουν οι πολίτες της Συρίας δραματικές αλλαγές στη χώρα.

Επίσης, θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να αποκτήσει η μεταπολεμική Συρία νέο Σύνταγμα.

Για τις σχέσεις με τη Ρωσία

Ο Αλ Σάρα τόνισε ότι η Συρία έχει «στρατηγικά συμφέροντα» με τη Ρωσία (η οποία διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στη Συρία και ήταν σύμμαχος του ο Μπασάρ αλ Άσαντ) και δεν θα ήθελε να φύγει η Μόσχα από τη χώρα με τρόπο που δεν είναι προς το συμφέρον των σχέσεων των δύο χωρών.

Ο νέος ηγέτης έχει δηλώσει και πρόσφατα ότι οι σχέσεις της Συρίας με τη Ρωσία πρέπει να υπηρετούν κοινά συμφέροντα.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα η νέα κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Δαμασκό.

Ανώτατοι Αμερικανοί διπλωμάτες που επισκέφθηκαν τη Δαμασκό αυτόν τον μήνα δήλωσαν ότι ο Αχμέντ αλ Σάρα εμφανίσθηκε ως πραγματιστής και ότι η Ουάσινγκτον έχει αποφασίσει να άρει την επικήρυξη κατά του νέου ηγέτη της Συρίας.

