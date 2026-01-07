Άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά σήμερα τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου στη Συρία, που κηρύχθηκαν «στρατιωτική ζώνη» από το συριακό στρατό, ο οποίος όρισε «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για την έξοδο των αμάχων.

Σποραδικές συγκρούσεις σ' αυτή την πόλη φέρουν αντιμέτωπες τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους, οι οποίοι ελέγχουν δύο συνοικίες, την επομένη βιαιοτήτων που στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

«Οι συνοικίες Σέιχ Μασούντ και Ασραφίγια θα θεωρούνται στρατιωτική ζώνη από τις 15:00 τοπική ώρα» (14:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο συριακός στρατός διευκρινίζοντας ότι ορίσθηκαν δύο «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» για τη διαφυγή των αμάχων πριν από την προθεσμία αυτή.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλο αριθμό οικογενειών με παιδιά να εγκαταλείπουν τις κουρδικές συνοικίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας. Οι άμαχοι κρατούσαν αποσκευές και μερικοί έκλαιγαν.

«Όλες οι θέσεις των (κυρίως κουρδικών) Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS) στις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ θα αποτελούν θεμιτό στόχο για το στρατό», υπογράμμισε αυτός ο τελευταίος σε ανακοίνωση που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Strong condemnation of renewed attacks on Kurdish residential areas in Aleppo



We strongly condemn the renewed brutal actions of the Jolani troops against the civilian population of the Kurdish districts of Sheikh Maqsoud and Ashrafiyah in Aleppo. The artillery and tank shelling… pic.twitter.com/mwCC8Ml1br — Kurdische Gemeinde Deutschland ☀ (@KGDOnline) January 6, 2026

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν χθες, Τρίτη, είναι οι πιο σφοδρές ανάμεσα στη συριακή εξουσία και τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να εφαρμόσουν τη συμφωνία που υπογράφηκε το Μάρτιο και προβλέπει την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στους κόλπους του νέου συριακού κράτους.

Μια υψηλόβαθμη αξιωματούχος των Κούρδων, η Ελχάμ Άχμεντ, κατηγόρησε τις συριακές αρχές ότι διεξάγουν «ένα γενοκτονικό πόλεμο» εναντίον των Κούρδων και τις κάλεσε «να επιλύσουν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου».

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σήμερα το πρωί από τις κουρδικές συνοικίες εναντίον ζωνών που ελέγχονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι αυτές οι τελευταίες απάντησαν.

Ο αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής αρχής στη Δαμασκό, ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δύο κουρδικές συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μασούντ είναι «περικυκλωμένες».

Ο ίδιος διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε βομβαρδισμός απ' αυτές τις ζώνες, υπογραμμίζοντας ότι ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας (Ασαγίς), «οι οποίες δεν διαθέτουν παρά ελαφρά όπλα».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου, ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει με πυρά πυροβολικού τις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει στους κατοίκους τους για να τις εγκαταλείψουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.