Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι απονέμει χάρη σε 39 ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια εγκλήματα και ότι μειώνει τις ποινές για σχεδόν 1.500 άλλους που εκτίουν μεγάλες ποινές κάθειρξης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μία εβδομάδα αφού ο πρόεδρος απένειμε χάρη στον γιο του Χάντερ. Αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λευκός Οίκος δεχόταν αιτήματα ο Μπάιντεν να απονείμει χάρη σε χιλιάδες ανθρώπους που αδικήθηκαν από το αμερικανικό σύστημα δικαιοσύνης.

Οι σημερινές μειώσεις ποινών ανακοινώθηκαν για εκείνους που είχαν τεθεί σε κατ’ οίκον απομόνωση κατά την πανδημία της COVID-19. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα λάμβαναν μικρότερες ποινές εάν είχαν κατηγορηθεί με βάση τη σημερινή νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι απονομές χάριτος που ήταν υπό συζήτηση αφορούσαν εκείνους που είχαν καταδικαστεί για μη βίαια αδικήματα και ανθρώπους που είχαν θεωρηθεί αδίκως φυλακισθέντες από ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων των πολιτών.

«Ως πρόεδρος, έχω το ύψιστο προνόμιο να δείχνω ευσπλαχνία σε εκείνους που επέδειξαν μεταμέλεια και δυνατότητα επανένταξης, αποκαθιστώντας την ευκαιρία στους Αμερικανούς να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους, και να λαμβάνω μέτρα για την άρση των διαφορών στις ποινές για τους μη βίαιους παραβάτες, ειδικά όσους καταδικάστηκαν για αδικήματα ναρκωτικών», είπε ο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα λάβει περισσότερα μέτρα τις επόμενες εβδομάδες και ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίζει να εξετάζει τέτοια αιτήματα επιεικούς μεταχείρισης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε πως θα εξετάσει από την «πρώτη ημέρα» της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο την απονομή χάριτος σε οπαδούς του που είχαν συμμετάσχει στην αιματηρή επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

