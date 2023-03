Δεκατέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα στην ανατολική Συρία

Δεκατέσσερις φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στην ανατολική Συρία, σε απάντηση για την επίθεση με μη επανδρωμένο, ιρανικό αεροσκάφος στην οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικανός και τραυματίστηκαν άλλοι έξι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, τα «πλήγματα ακριβείας» στόχευαν μια αποθήκη όπλων στην πόλη Ντέιρ Εζόρ. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι σε αυτήν την επίθεση σκοτώθηκαν έξι μαχητές. Άλλοι τόσοι σκοτώθηκαν από πλήγματα κοντά στην Μπουκάμαλ και δύο σε επιδρομή σε θέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων κοντά στην Μαγιαντίν.

Οι εννέα από τους 14 νεκρούς ήταν Σύροι, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο.

#BREAKING: The US military carried out "precision airstrikes" in Syria on after five US service members and a contractor were injured in a suspecred Iranaian suicide drone attack earlier today. pic.twitter.com/QvsD63D70B