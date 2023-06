Συρία: 13 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας στην Ιντλίμπ - Δείτε βίντεο

Η πλέον πολύνεκρη επιδρομή μέχρι στιγμής φέτος στην εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με ΜΚΟ

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχή ελεγχόμενη από τζιχαντιστές και αντάρτες στη βορειοδυτική Συρία, ανέφερε ΜΚΟ· πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη επιδρομή μέχρι στιγμής φέτος στην εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

See how the Russian warplanes are targeting civilian homes in northern Syria. Even the animals have lived through terrifying moments, so what about humans!

When will the world act to stop these massacres?

The video is very heartbreaking.#syria #idlib pic.twitter.com/DlErEkerx4 — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) June 25, 2023

Εννιά πολίτες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, έχασαν τη ζωή ους στις επιδρομές στην επαρχία Ιντλίμπ, ιδίως όταν έπεσαν βόμβες σε αγορά λαχανικών στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

#Russian warplanes carried out more than 35 (and counting) airstrikes since morning, targeting al-#Qaeda headquarters in Al-Zawiya mountain, western Idlib, the vicinity of Jisr Al-Shughur and Kabeneh Hills northwest of #Syria.



An airstrike targeted a weaponry point for #HTS… pic.twitter.com/tc1csJL7oE — Mats Nilsson (@mazzenilsson) June 26, 2023

Άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν σε άλλο βομβαρδισμό, κοντά στην Ιντλίμπ, κατά την ίδια πηγή.

«Αυτές οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές είναι οι πιο πολύνεκρες στη Συρία φέτος και αποτελούν σφαγή», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης αυτής, που έχει έδρα τη Βρετανία.

Δυνάμεις της Ρωσίας, συμμάχου του συριακού καθεστώτος, διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στην Ιντλίμπ σε αντίποινα για επιθέσεις ανταρτών με UAVs, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ο κ. Άμπντελ Ραχμάν.

Χθες «έξι άμαχοι σκοτώθηκαν στην Τζισρ ας Σούγουρ και τρεις μαχητές των ανταρτών σκοτώθηκαν σε μικρή απόσταση από ρωσικά αεροπορικά πλήγματα», πρόσθεσε ο διευθυντής της ΜΚΟ που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε στήλες καπνού να υψώνονται στην περιοχή των βομβαρδισμών και ασθενοφόρα να διακομίζουν τραυματίες από την αγορά.

Ο Άχμεντ Γιαζίγκι, μέλος της λεγόμενης πολιτικής άμυνας στην Τζισρ ας Σούγουρ, πόλη που ελέγχεται από αντάρτες, έκανε λόγο για εννιά νεκρούς, χωρίς να διευκρινίσει αν ανάμεσά τους ήταν μαχητές.

Κατήγγειλε πως η επίθεση έγινε «απευθείας εναντίον λαϊκής αγοράς, πηγής απαραίτητων εσόδων για τους αγρότες».

«Απερίγραπτο»

Ο Σάαντ Φάτο, εργάτης γης, 35 ετών, που επέζησε από τον βομβαρδισμό, είπε πως πέρασε το πρωί μεταφέροντας τραυματίες.

«Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έγιναν ενώ κουβάλαγα τομάτες», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι απερίγραπτο, είχαμε νεκρούς, τραυματίες, εντόσθια [θυμάτων]», περιέγραψε, με τα χέρια βαμμένα στο αίμα των ανθρώπων που προσπάθησε να σώσει.

Άμαχος, μαχητής του Ισλαμικού Κόμματος του Τουρκεστάν (ΙΚΤ) και δυο παιδιά του τελευταίου σκοτώθηκαν στο πλήγμα κοντά στην Ιντλίμπ, σύμφωνα με τον κ. Άμπντελ Ραχμάν.

Μέλη του ΙΚΤ, που ανήκουν κυρίως στη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων της Κίνας, πήγαν στη Συρία το 2011 για να πολεμήσουν στις τάξεις τζιχαντιστικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), του πρώην βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Ιντλίμπ.

Άλλοι τουλάχιστον 30 πολίτες τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον κ. Άμπντελ Ραχμάν, ο οποίος επισήμανε πως ο απολογισμός αυτός δεν είναι παρά προκαταρκτικός.

«Ειδικές επιχειρήσεις»

Χθες βράδυ, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανέφερε ότι «σε αντίδραση σε επιθέσεις (...) τις τελευταίες ημέρες στις επαρχίες Χάμα και Λαττάκεια, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε άμαχους», οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν «ειδικές επιχειρήσεις σε συντονισμό με τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις».

Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν στόχο «θέσεις τρομοκρατών» στην επαρχία Ιντλίμπ και αποτέλεσμα να σκοτωθούν «δεκάδες» εξ αυτών και να καταστραφούν αποθήκες όπλων και τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση Τύπου που αναμετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η Ρωσία, ο κυριότερος υποστηρικτής του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, επενέβη το 2015 στον πόλεμο που ξέσπασε στη Συρία το 2011.

Με την υποστήριξη του ρωσικού στρατού, δυνάμεων του Ιράν και φιλοϊρανικών παρατάξεων, η Δαμασκός ανακατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που είχε χάσει στον πόλεμο.

Ο τελευταίος μεγάλος θύλακας της ένοπλης αντιπολίτευσης περιλαμβάνει πελώριους τομείς της επαρχίας Ιντλίμπ (δυτικά) και κάποια τμήματα των γειτονικών επαρχιών Χαλέπι, Χάμα και Λαττάκεια. Στην περιοχή αυτή ζουν κάπου 4 εκατ. άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι, που έφυγαν από άλλες περιοχές υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών.

Η ΧΤΣ είναι η μεγαλύτερη οργάνωση η οποία δρα στην περιοχή. Ωστόσο είναι επίσης παρούσες και άλλες, λιγότερο ισχυρές παρατάξεις τζιχαντιστών και ανταρτών, που υποστηρίζονται λιγότερο ή περισσότερο από την Τουρκία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Μόσχα πλέον χάνει την υπομονή της με την Άγκυρα, κρίνοντας πως δεν κάνει αρκετά για να διωχτούν οι τζιχαντιστές από ουδέτερη ζώνη.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, έναυσμα του οποίου ήταν η αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων με αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προκάλεσε οικονομική και ανθρωπιστική κρίση τεράστιων διαστάσεων.

Breaking news : The Russian warplanes is conducting airstrikes on Idlib and its countryside.



I apologize to everyone, but why is it that when I share something about Syria, no one cares? Aren't we all human? Are Syrians not important? This is shameful. pic.twitter.com/K3UF1Cjihy — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) June 25, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

