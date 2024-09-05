Συρία: 12 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστή βομβιστή-καμικάζι

Δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι αποδιδόμενη σε παράταξη τζιχαντιστών σε βορειοδυτική επαρχία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε πως «μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου αξιωματικού, σκοτώθηκαν σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) εναντίον θέσεων του τακτικού στρατού σε βόρειο τομέα της επαρχίας της Λαττάκειας».

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων σε τέτοια ενέργεια για το καθεστώς εδώ κι έναν χρόνο, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΧΤΣ ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ, του έσχατου προπυργίου των αντικαθεστωτικών που απομένει στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, και τομείς των γειτονικών επαρχιών του Χαλεπιού, της Χάμας και της Λαττάκειας.

Πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι από άλλες επαρχίες, ζουν σε περιοχές εκτός του ελέγχου της Δαμασκού.

Η ΧΤΣ, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τη Συρία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, εμπλέκεται συχνά σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις του τακτικού στρατού και τους ρώσους συμμάχους τους.

Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση τζιχαντιστών ή ανταρτών που παραμένει ενεργή στη βορειοδυτική Συρία· δρουν ωστόσο εκεί μερικές ακόμη οργανώσεις, κάποιες από τις οποίες υποστηρίζονται από την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

