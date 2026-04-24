Σύνοδος Κορυφής: Στο προσκήνιο οικονομία και Μέση Ανατολή

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αλλά και το μεταναστευτικό κυριαρχούν στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στη Λευκωσία.



Με την υπογραφή του οδικού χάρτη υπό τον τίτλο «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» άρχισαν σήμερα οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία. Πρόκειται για ένα στρατηγικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία θα καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής μέρας, καθώς οι ηγέτες θα διαβουλευτούν και για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο να δοθεί η πολιτική κατεύθυνση που θα προετοιμάσει το έδαφος για μια συμφωνία έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε το Πλαίσιο ως το κύριο μέσο κοινής στρατηγικής δράσης της Ένωσης και τη σύνοδο της Κύπρου ως ορόσημο στην πορεία προς μια συμφωνία.Συνέχεια με Μέση ΑνατολήΠέραν των οικονομικών σήμερα θα δοθεί έμφαση και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ θα παρακαθήσουν σε διευρυμένη Σύνοδο με τη συμμετοχή ηγετών του αραβικού κόσμου. Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Λιβάνου, της Συρίας και της Ιορδανίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δίνοντας το στίγμα της συνάντησης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι οι χώρες της περιοχής επιδιώκουν συνεργασία με την ΕΕ με στόχο την αποκλιμάκωση. Πέρα από τους πιθανούς τρόπους ευρωπαϊκής εμπλοκής, στο τραπέζι θα βρεθούν και ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας.Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με τη Λευκωσία να επιδιώκει να αναδείξει πως η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με τα νοτιοανατολικά της σύνορα.Νέο δάνειο σε ΟυκρανίαΗ χθεσινή ατζέντα περιελάβανε πάντως σημαντικές αποφάσεις και σε σχέση με το Ουκρανικό, καθώς επικυρώθηκε δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ενώ εγκρίθηκε και νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την άρση του ουγγρικού βέτο.Οι αποφάσεις λήφθηκαν παρουσία του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένκσι, ο οποίος χαιρέτισε την έγκριση του δανείου από τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.Το μεταναστευτικό ξανά στο τραπέζιΑξίζει να σημειωθεί πως στο περιθώριο των εργασιών της χθεσινής μέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστατευτικό. Στη διάρκεια της επιχειρήθηκε η διαμόρφωση κοινής θέσης των κρατών «πρώτης γραμμής», η οποία βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών εντός ΕΕ.Βασικό θέμα διαβούλευσης ήταν η δημιουργία «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα κοινών περιπολιών στην ανατολική Μεσόγειο.

