Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν το βράδυ της Πέμπτης κατά της απερχόμενης κυβέρνησης, ζητώντας δίκαιες εκλογές και μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή που περιγράφουν ως ενδημική διαφθορά στο φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Σόφια και άλλες πόλεις της Βουλγαρίας καταγράφτηκαν καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου.

Η απερχόμενη κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, κατάρτιζε σχεδιασμούς για τη μετάβαση στο ευρώ, αλλά ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και του σχεδίου προϋπολογισμού που προέβλεπε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

«Τα πάντα σε αυτήν (την κυβέρνηση) είναι θρασύτατα. Αναίσχυντα. Η αλαζονική συμπεριφορά χαρακτηρίζει αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε ο 48χρονος Σισμάν Νικόλοφ. «Η κοινωνία δεν σέβεται όσους θεωρούν πως είναι υπεράνω των υπολοίπων», συμπλήρωσε.

«Όταν κλέβεις διαρκώς, μάλλον πιστεύεις πως είσαι υπεράνω όλων. Για ανθρώπους που είναι αλαζόνες και δεν έχουν ίχνος ντροπής, δεν μπορώ να έχω σεβασμό ή να ταυτιστώ μαζί τους», λέει η 21χρονη φοιτήτρια Καλίνα Γιουρούκοβα.

Ο βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ έχει διαβουλεύσεις με τα κόμματα. Αν δεν καρποφορήσουν οι συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα διορίσει υπηρεσιακό πρωθυπουργό και θα προκηρύξει εκλογές.

Στη Βουλγαρία έχουν διεξαχθεί εκλογές επτά φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια· καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη θητεία της.

