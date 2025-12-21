Συνεχίζονται οι συνομιλίες των ΗΠΑ με Ουκρανούς και Ρώσους στο Μαϊάμι

Ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται από την Παρασκευή για συνομιλίες γύρω από τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Τρίτη ημέρα εργασίας. Σήμερα, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Άντριι Γκνάτοφ, θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram. «Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιαστικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριεφ.

Πηγή: skai.gr

