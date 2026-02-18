Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ εξήρε σήμερα την «ουσιώδη πρόοδο» που σημειώθηκε κατ’ αυτόν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Oυκρανών αξιωματούχων με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος θα κλείσει τέσσερα χρόνια την ερχόμενη Τρίτη.

«Η επιτυχία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) να φέρει και τις δυο πλευρές στο τραπέζι οδήγησε σε ουσιώδη πρόοδο», ανέφερε μέσω X ο Αμερικανός διαπραγματευτής καθώς εντός ωρών ξεκινά η δεύτερη ημέρα συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Γενεύη με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.

Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια όσον αφορά τις «προόδους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

