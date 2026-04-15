«Ήρθε η ώρα να ζήσεις στη Ρωσία»: Η Μόσχα προσπαθεί να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκαινίασε μια ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους ξένους να υποβάλουν αίτηση για διαμονή και εργασία στη χώρα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που έγινε σήμερα στην πλατφόρμα Χ.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε θέσεις εργασίας σε πολλαπλούς τομείς από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εκατοντάδες χιλιάδες κατατάγηκαν στον στρατό, ενώ οι αμυντικές βιομηχανίες απορρόφησαν εργατικό δυναμικό από τις επιχειρήσεις.

Η χώρα αντιμετώπισε επίσης μια εκροή εργαζομένων από το 2022, με πολλούς να εγκαταλείπουν τη Ρωσία εν μέσω αυστηρών πολιτικών ελέγχων και περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου.

Το πρόγραμμα «Ήρθε η ώρα να ζήσεις στη Ρωσία» απευθύνεται σε ξένους με «περιζήτητες δεξιότητες» που δείχνουν «σεβασμό» στις «παραδοσιακές ρωσικές αξίες», προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου στην πλατφόρμα X.

⚡️Russia launched a digital service for submitting applications from foreigners who want to live & work in the country — #TimeToLiveInRussia 🇷🇺



The key requirement:

• in-demand skills & expertise;

• respect for traditional Russian values.



Learn more: https://t.co/W9aZEhV9G6 pic.twitter.com/8Tg48fOAK9 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 15, 2026

Ωστόσο, η ανάρτηση του υπουργείου παρέπεμπε σε έναν ιστότοπο που έδειχνε το μήνυμα «σφάλμα 404 – η σελίδα δεν βρέθηκε».

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι επιστήμονες, επιχειρηματίες, αθλητές, δημιουργικοί επαγγελματίες, ταλαντούχοι φοιτητές και πτυχιούχοι, επενδυτές και άλλοι ειδικοί που κρίνονται περιζήτητοι, ανέφερε ο ιστότοπος που εξηγεί το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Ήρθε η ώρα να ζήσεις στη Ρωσία», οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να προσκομίσουν έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα προσόντα τους, να περάσουν από διαδικτυακή συνέντευξη και να περιμένουν την έκδοση της απόφασης με μέγιστη περίοδο αξιολόγησης 125 ημερών.

Στους επιτυχόντες αιτούντες θα διατίθεται ένας προσωπικός σύμβουλος ο οποίος θα τους βοηθά για τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες), τις διαδικασίες στα σύνορα και τη διαμονή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

