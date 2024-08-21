Η επιδρομή της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο μέχρι η Ουκρανία να ηττηθεί πλήρως στο πεδίο της μάχης, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, την ώρα που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωναν πως έπληξαν σύστημα πυραύλων S-300 στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η χαλαρή κουβεντούλα αυτόκλητων μεσολαβητών για το ζήτημα της ειρήνης έχει σταματήσει. Ακόμα κι αν δεν μπορούν να το πουν δυνατά, όλοι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα της κατάστασης», έγραψε ο Μεντβέντεφ στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

«Καταλαβαίνουν ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ!».

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του σκληρότερου από τα αντιδυτικά γεράκια του Κρεμλίνου, υποστήριξε ότι «οι πρόωρες και αχρείαστες ειρηνευτικές» συνομιλίες, που είχαν προταθεί νωρίτερα, «είχαν συγκεχυμένες προοπτικές και όχι απτά αποτελέσματα».

Εξάλλου στο Κίεβο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300 στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στον οικισμό Νοβοσαχτίνσκ και ότι οι S-300 είχαν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία.

«Εκρήξεις σημειώθηκαν σε καθορισμένους στόχους», ανέφερε στη δήλωσή του το Γενικό Επιτελείο. «Αξιολογείται η ακρίβεια του πλήγματος».

Ο κυβερνήτης του Ροστόφ Βασίλι Γκολούμποφ δήλωσε πως οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικό πύραυλο πάνω από την περιφέρεια, όμως το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έκανε καμιά αναφορά στο επεισόδιο αυτό στην ημερήσια ανακοίνωσή του για τα αεροπορικά όπλα που καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

