Μετά από 54 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγροτές και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου του Προμαχώνα αποχώρησαν σήμερα με τα τρακτέρ τους από τον μεθοριακό σταθμό, όπως είχαν προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα.

«Οι αγρότες αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι» , όπως είπαν στην ΕΡΤ Σερρών οι αγροτοσυνδικαλιστές, τονίζοντας ότι «ο αγώνας συνεχίζεται».

Οι αγροτές του μπλόκου του Προμαχώνα θα πάρουν μέρος στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων όπου θα αποφασισθεί κάθοδος στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.