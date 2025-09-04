Εκατόμβη νεκρών στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό - Περισσότερα από 2.200 τα θύματα

Στους 2.205 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο σεισμός χτύπησε πολλές επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ισοπέδωσε χωριά και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα κατασκευασμένα από πηλό και ξύλο ερείπια σπιτιών, που εκ των πραγμάτων δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον κραδασμό.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις. Οι αντοχές των κοινοτήτων έχουν κορεστεί», δήλωσε ο Ιντρίκα Ράτβαττε, συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Κάλεσε, μάλιστα, τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει: «Αυτές είναι αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους».

Είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία το 2021. Χτύπησε, μεν, σε αραιοκατοικημένη περιοχή, αλλά την ώρα που όλοι κοιμόντουσαν.

«Αν έπρεπε να το μοντελοποιήσουμε με βάση όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι σαφές πως ο ρυθμός θανάτων θα είναι μάλλον εκθετικός», εξήγησε ο Ιντρίκα Ράτβαττε.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια από ξένες κυβερνήσεις και τον ανθρωπιστικό τομέα.

Ωστόσο, η βοήθεια για το Αφγανιστάν είναι περιορισμένη λόγω των ανά τον κόσμο κρίσεων και των μειωμένων προϋπολογισμών βοήθειας στις χώρες δωρητές.

Πηγή: skai.gr

