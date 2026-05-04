Συνάντηση Ζελένσκι - Φίτσο με φόντο την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο με τον οποίο είχε συνομιλίες για την ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ.

Ο Φίτσο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους φιλορώσους ηγέτες του μπλοκ, αναμένεται στη Μόσχα αργότερα αυτή την εβδομάδα για να παραστεί στην παρέλαση για την επέτειο της ρωσικής νίκης επί των Ναζί στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, σύμφωνα με την κρατική ρωσική τηλεόραση.

«Συζητήσαμε για τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και για την πραγματοποίηση συνάντησης με τη μορφή διακυβερνητικής επιτροπής στο προσεχές μέλλον», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

