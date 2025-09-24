Ποινή φυλάκισης 5 ετών για τη γυναίκα που προσπάθησε να ιδιοποιηθεί το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ

Σε ποινή φυλάκισης περίπου πέντε ετών καταδικάστηκε σήμερα μια γυναίκα, που κρίθηκε ένοχη για απάτη, καθώς προσπάθησε να ιδιοποιηθεί το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ, το γνωστό Γκρέισλαντ, και να το πουλήσει σε δημοπρασία.

Η Λίζα Φίντλεϊ, 54 ετών, είχε δηλώσει ένοχη για απάτη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές ώστε να της επιβληθεί μικρότερη ποινή. Κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να ιδιοποιηθεί την κατοικία του «Βασιλιά» στο Μέμφις, ισχυριζόμενη ότι η μοναδική κόρη του, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που πέθανε τον Ιανουάριο του 2023, είχε δανειστεί 3,8 εκατομμύρια δολάρια από μια εταιρία, τη Naussany Investments, βάζοντας ως εγγύηση το Γκρέισλαντ.

Επειδή το υποτιθέμενο δάνειο δεν αποπληρώθηκε, η Φίντλεϊ οργάνωσε δημοπρασία για να πουλήσει το σπίτι. Η διαδικασία ανεστάλη την τελευταία στιγμή, έπειτα από προσφυγή της κόρης της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, της ηθοποιού Ράιλι Κίου.

Ομοσπονδιακός δικαστής του Μέμφις καταδίκασε σήμερα τη Φίντλεϊ σε φυλάκιση 57 μηνών.

Η ιδιοκτησία του Έλβις Πρίσλεϊ έχει μετατραπεί σε μουσείο και εξακολουθούν να την επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες θαυμαστές του θρύλου της ροκ-εντ-ρολ. Σε αυτό το σπίτι είχε βρεθεί νεκρός ο Πρίσλεϊ τον Αύγουστο του 1977, στα 42 του χρόνια, από καρδιακή προσβολή.

Πηγή: skai.gr

