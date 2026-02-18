Δίχως την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής, ήταν το νέο μήνυμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Ευρώπη - όπως υποστηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος - «δεν μπορεί να χτίσει σταθερή εξίσωση ασφαλείας».

Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, κάλεσε τη «Γηραιά Ήπειρο» να συμπεριλάβει την Τουρκία στους μηχανισμούς άμυνας και ασφαλείας.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν δήλωσε:

«Εξηγούμε ότι η χώρα μας θα έχει πολλές θετικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καιρός η Ευρώπη να συμπεριλάβει την Τουρκία στους υπάρχοντες μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας. Ο κόσμος αλλάζει. Πόσο ακόμη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει δέσμια στενών ατζεντών σε αυτήν την εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών; Είναι αδύνατο να το κατανοήσουμε αυτό. Η καλύτερη επιλογή είναι να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια στην ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η ισχύς της Ευρώπης. Πρέπει τώρα να αποδεχτούν ότι οι συμπεριφορές που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις παγκόσμιες πραγματικότητες δεν είναι καθόλου λογικές. Η δημιουργία μιας νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη... Αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, είναι προφανές ότι η δημιουργία της χωρίς την Τουρκία θα είναι μια ανεπαρκής προσπάθεια».

«Ο τουρκικός στρατός είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αποτελεσματικούς στρατούς εντός του ΝΑΤΟ σήμερα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον στρατό μας. Χάρη σε αυτό, είμαστε μια χώρα που όχι μόνο συνομιλεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και επιδεικνύει τις δυνατότητές της επί τόπου. Ελπίζω όλοι τώρα να καταλαβαίνουν ότι χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια σταθερή εξίσωση ασφάλειας».

