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Σφοδρή σύγκρουση τρένων στην Πολωνία: Αναφορές για τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία - Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες

UPDATE: 20:32
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Πολωνία

Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε, στη δυτική Πολωνία, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που βγαίνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βαγόνια έχουν γυρίσει ανάποδα, ενώ επιβάτες έχουν απομακρυνθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πολωνία τρένα
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