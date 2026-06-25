Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε, στη δυτική Πολωνία, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που βγαίνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βαγόνια έχουν γυρίσει ανάποδα, ενώ επιβάτες έχουν απομακρυνθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

🔴🇵🇱 BREAKING NEWS - In Poland, a collision between two trains occurred in Białośliwie, near Piła, involving an InterCity train.



Several carriages derailed and overturned. pic.twitter.com/Aoqjlhj1m3 — Media Express (@media_express_) June 25, 2026

Περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

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