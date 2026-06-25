ΟΗΕ: Αναστέλλεται η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από το Ορμούζ μετά την επίθεση σε πλοίο

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέστειλε την Πέμπτη το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του Στενού του Ορμούζ, μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο.

«Ενημερώθηκα για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στον Κόλπο του Ομάν σε πλοίο που είχε διέλθει από το Στενό του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πλαίσιο εκκένωσης του IMO», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες.

«Αποφάσισα να αναστείλω προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η πρωτοβουλία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, προέβλεπε σε εθελοντική βάση την ασφαλή αποχώρηση πλοίων και των πληρωμάτων τους από τον Περσικό Κόλπο μέσω δύο διαδρομών: η μία διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και η άλλη από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον IMO.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι εμπορικό πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» κοντά στις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχίτ του Ομάν. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο κύτος.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν, ενώ κάλεσε τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Αρκετά δεξαμενόπλοια διέσχισαν την Πέμπτη το Στενό του Ορμούζ ακολουθώντας μια νέα διαδρομή που προωθεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν έχει απειλήσει τα πλοία που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Η δημιουργία μιας εναλλακτικής διέλευσης από αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό θα αποσυμπίεζε τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και θα στερούσε από το Ιράν το βασικό διαπραγματευτικό του χαρτί στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

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