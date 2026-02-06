Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση σε ένα σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη με ένα μήνυμα στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων το πρωί της Πέμπτης, «ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 170 κατά τη διάρκεια της προσευχής».

Πηγή: skai.gr

