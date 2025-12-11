Μερτς: Αναμένονται συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τη διχάσει και υπογράμμισε τη δέσμευση της χώρας του να συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Γερμανία θα στηρίζει την Ουκρανία μακροπρόθεσμα και θα αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να προστατεύσει τη χώρα», τόνισε ο Μερτς.

Ο Μερτς χαρακτήρισε παραγωγική την τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Του είπαμε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να καθορίσει τα εδάφη της στη συμφωνία». Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένονται περαιτέρω συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους το Σαββατοκύριακο και ότι δεν υπάρχει λόγος αμφιβολίας για τις συμφωνίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. «Του κάναμε μια πρόταση (σ.σ. στον Τραμπ) ότι θα ολοκληρώσουμε τα έγγραφα μαζί με την αμερικανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο Μερτς. «Αν προχωρήσουμε τώρα με αυτή τη διαδικασία όπως την έχουμε σχεδιάσει, θα γίνουν συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι η Ευρώπη γνωρίζει πως πρέπει να ενισχύσει σημαντικά την άμυνά της σε σχέση με το παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

