Δύο Έλληνες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν όταν άνοιξαν ελληνική σημαία στο εσωτερικό της Αγία Σοφία, καταγράφοντας την πράξη τους σε βίντεο.

Υπάλληλοι του χώρου τους αντιλήφθηκαν και παρενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τη συνέχιση της ενέργειας.Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στη σημαία ήταν γραμμένη η φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που οι δύο Έλληνες ξεδιπλώνουν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγιά Σοφιά:

Ayasofya’da dini ve ideolojik içerik taşıyan bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bir turist olarak gezebilirsiniz fakat bir ideoloji veya propaganda yayamazsınız.



Çünkü bir turist, turist olduğunu unutmamalıdır!pic.twitter.com/4QsOFmCto5 — mühendisyen (@muhendisyenn) April 14, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απριλίου και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με το σχετικό υλικό να δημοσιοποιείται στα τουρκικά ΜΜΕ.

Λίγες ώρες αργότερα, η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ατόμων, καταφέρνοντας τελικά να τους συλλάβει σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Μετά την προσαγωγή τους και τη διαδικασία του αυτοφώρου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και στις 11 Απριλίου προφυλακίστηκαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υποκίνηση μίσους και εχθρότητας, καθώς και για προσβολή του κοινού

Πηγή: skai.gr

