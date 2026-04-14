Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί τη Δευτέρα, 13 Απριλίου, αφού προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από τους ευαγγελικούς χριστιανούς συμμάχους του, επειδή κοινοποίησε μια εικόνα που φαινόταν να τον απεικονίζει ως τον Ιησού Χριστό, να θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα.

Σε κλασικό στυλ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα, αλλά αντίθετα βρήκε μία τέλεια δικαιολογία: «Νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός. Απλά θεραπεύω έναν συμπολίτη μας, διότι είμαι καλός άνθρωπος».

Η εξήγησή του προκάλεσε, όπως αναμενόταν, χλευασμό στο διαδίκτυο και θύμισε πολιτικές δικαιολογίες συναδέλφων του πολιτικών, που άφησαν εποχή.

Ακολουθούν δέκα από τις καλύτερες:

«Δεν ιδρώνω»

Το 2019, ο τότε πρίγκιπας Άντριου έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC σχετικά με κατηγορίες ότι είχε πολλές σεξουαλικές σχέσεις με τη Βιρτζίνια Τζιούφρι.

Η Τζιούφρι, μία από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Τζέφρι Έπσταϊν. ότι την εκμεταλλεύτηκε, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο Άντριου ίδρωνε έντονα ενώ χόρευαν.

Ο Άντριου αρνήθηκε τη συνάντηση. Στη συνέχεια, προχώρησε ακόμη περισσότερο στη διαβόητη πλέον συνέντευξη, παρουσιάζοντας αυτό που θεωρούσε αποδεικτικό στοιχείο, λέγοντας ότι τότε δεν μπορούσε να ιδρώσει λόγω μιας ιατρικής κατάστασης, η οποία προέκυψε από υπερβολική δόση αδρεναλίνης, όταν υπηρετούσε ως πιλότος ελικοπτέρου στον πόλεμο των Φόκλαντ.

Όπως το έθεσε: «Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την εφίδρωση, επειδή έχω μια ιδιόμορφη ιατρική κατάσταση, δηλαδή δεν ιδρώνω, ή δεν ίδρωνα τότε».

Νόμιζα ότι «ήταν εργασιακή εκδήλωση»

Τον Μάη του 2020, οι πολίτες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ζούσαν υπό αυστηρούς περιορισμούς λόγω Covid. Οι οικογένειες ήταν χωρισμένες και οι κοινωνικές συγκεντρώσεις ουσιαστικά απαγορεύονταν.

Την ίδια στιγμή, σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε "Partygate", αποκαλύφθηκε ότι κυβερνητικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του τότε πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, διοργάνωνε κοινωνικές συγκεντρώσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και μια γνωστή εκδήλωση «φέρτε το δικό σας ποτό» στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ στις 20 Μαΐου 2020.

Η υπεράσπιση του Τζόνσον; Ότι «είχε την εντύπωση πως επρόκειτο για εργασιακή εκδήλωση». Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή για μια συγκέντρωση με ποτό σε κήπο.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς, σύμβουλος του Τζόνσον τότε, προκάλεσε επίσης αγανάκτηση το 2020 αφού ταξίδεψε πάνω από 250 μίλια από το Λονδίνο στο Ντάραμ.

Ο Κάμινγκς υποστήριξε ότι το ταξίδι ήταν απαραίτητο για τη φροντίδα παιδιών αν αυτός και η σύζυγός του αρρώσταιναν. Όμως μια δεύτερη εξήγηση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη: παραδέχθηκε ότι έκανε μια επιπλέον διαδρομή 30 λεπτών προς το ιστορικό Barnard Castle για να «ελέγξει την όρασή του» πριν επιστρέψει στο Λονδίνο. Η ιδέα ότι χρειαζόταν μια μεγάλη διαδρομή για να ελέγξει αν μπορούσε να οδηγήσει με ασφάλεια έγινε μία από τις πιο διαβόητες δικαιολογίες της πανδημίας.

«Παρατηρούσα ασβούς»

Ο Ρον Ντέιβις, μέλος υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την πολιτική αφού η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι εθεάθη να αποχωρεί από γνωστό σημείο συνάντησης ομοφυλοφίλων κοντά στον αυτοκινητόδρομο Μ4.

Ο Ντέιβις αρχικά αρνήθηκε τις αναφορές. Όμως όταν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που τον έδειχναν να περιφέρεται στο δάσος, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν εκεί «παρατηρώντας ασβούς», ίσως αγνοώντας ότι το νυκτόβιο ζώο δύσκολα θα εμφανιζόταν μέρα μεσημέρι.

Ήταν η δεύτερη φορά που αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω τέτοιων περιστατικών. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε αποχωρήσει από τη θέση του αφού περιέγραψε ως «στιγμή τρέλας» ένα συμβάν στο Clapham Common, όπου ληστεύτηκε μετά από συνάντηση με άγνωστο.

Ήθελε να αποφύγει διπλωματικό επεισόδιο

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι παρενέβη μέσω συνεργατών του το 2010 για να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση μιας ανήλικης Μαροκινής χορεύτριας κοιλιάς στο Μιλάνο.

Για να δικαιολογήσει την παρέμβαση, είπε ότι πίστευε πως η 17χρονη Καρίμα Ελ Μαχρούγκ, γνωστή ως «Ruby, η Καρδιοκλέφτρα», ήταν ανιψιά του τότε προέδρου της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, και ότι ήθελε να αποφύγει διπλωματικό επεισόδιο.

Το πρόβλημα; Η Ruby δήλωσε αργότερα στο δικαστήριο ότι είχε λάβει χιλιάδες ευρώ από τον Μπερλουσκόνι σε "bunga bunga" πάρτι στη βίλα του.

Το 2015, το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας τον αθώωσε για τις κατηγορίες, κρίνοντας ότι πίστευε πραγματικά πως η Ruby ήταν 18 ετών.

Παιχνίδια με τις λέξεις

Τον Ιανουάριο του 1998, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, προσπάθησε να διαψεύσει φήμες με τη διάσημη φράση: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με αυτή τη γυναίκα». Η γυναίκα ήταν η Μόνικα Λεβίνσκι, ασκούμενη στον Λευκό Οίκο.

Η προσπάθεια απέτυχε και το ζήτημα κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή. Σε ό,τι βαθμό η άρνησή του ήταν αληθής, οι μεταγενέστερες παραδοχές του έδειξαν ότι βασιζόταν σε έναν πολύ στενό ορισμό της έννοιας «σεξουαλικές σχέσεις».

Αργότερα είπε και τη φράση: «Εξαρτάται από το τι σημαίνει η λέξη “είναι”». Τελικά παραπέμφθηκε σε δίκη αλλά αθωώθηκε.

Δουλεύω πολύ σκληρά

Ο Ντέιβιντ Κάμερον προκάλεσε αμηχανία το 2015 όταν δήλωσε ότι υποστηρίζει τη Γουέστ Χαμ, ενώ ήταν γνωστός ως φίλαθλος της Άστον Βίλα.

Απέδωσε το λάθος σε «στιγμιαίο μπλακ άουτ» λόγω κούρασης.

«Έψαχνα για τρακτέρ»

Ο Βρετανός βουλευτής, Νιλ Πάρις, πιάστηκε να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό στο κινητό του στο κοινοβούλιο το 2022.

Ισχυρίστηκε ότι κατέληξε εκεί κατά λάθος ενώ έψαχνε για τρακτέρ: «Ήταν τρακτέρ που κοιτούσα… μπήκα σε άλλη ιστοσελίδα με παρόμοιο όνομα». Τελικά παραιτήθηκε.

«Δεν λέει πουθενά ο νόμος ότι χρειάζεται τραπεζικός λογαριασμός»

Ο Μπέρτι Άχερν εξήγησε ύποπτες καταθέσεις λέγοντας ότι για χρόνια δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό και απλώς εξαργύρωνε επιταγές.

«Κάποιοι βάφουν τα μαλλιά τους, άλλοι βάζουν σκουλαρίκια… εγώ εξαργύρωνα επιταγές», είπε. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2008.

«Έβαζα το πουκάμισό μου μέσα»

Ο Ρούντι Τζουλιάνι εμφανίστηκε σε αμφιλεγόμενη σκηνή στην ταινία Borat Subsequent Moviefilm.

Υποστήριξε ότι απλώς «έβαζε το πουκάμισό του μέσα» και ότι δεν έκανε τίποτα ανάρμοστο.

«Ήταν για τα εγγόνια μου»

Το 2023, ο Ντιντιέ Ρέιντερς ερευνήθηκε για ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς λαχείων.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αγοράζει τόσα πολλά, απάντησε ότι ήταν «για τα εγγόνια του».

Αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Πηγή: skai.gr

