Μετωπική σύγκρουση τραμ στην Σαμψούντα - Πάνω από είκοσι τραυματίες - Δείτε βίντεο

Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά το πρωί στη Σαμψούντα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την Hurriyet η σύγκρουση έγινε στην περιοχή Ilkadım και χρειάστηκε η βοήθεια των ανδρών της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

🚨#BREAKING: Large-scale emergency response underway following head-on collision involving two trams in Samsun, #Turkey pic.twitter.com/COF4LCysaj