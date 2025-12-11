Συγκινητικό βίντεο: Διερμηνέας λυγίζει με 11χρονο αγόρι από την Ουκρανία, θύμα του πολέμου

Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, στο Στρασβούργο, όταν ένα 11χρονο αγόρι από την Ουκρανία, θύμα του πολέμου, διηγήθηκε την προσωπική του ιστορία, με σκοπό να παροτρύνει τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και να μην εγκαταλείψουν τη χώρα του.

Ο μικρός Ρόμαν Ολεξίβ μίλησε κατά την παρουσίαση ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας, κάνοντας τη διερμηνέα του αλλά και πολλούς παρευρισκόμενους στην αίθουσα να δακρύσουν.

Στις 14 Ιουλίου 2022, έχασε τη μητέρα του σε ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στη Βίνιτσα και υπέστη σοβαρά εγκαύματα ο ίδιος.

«Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της κρατήσω το χέρι και να της πω αντίο», είπε το μικρό αγόρι.

Η διερμηνέας ακούγοντας τον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της και με τον λαιμό κλεισμένο από τους λυγμούς δεν μπορεί να μεταφράσει. Τότε, ένας συνάδελφός της παρενέβη και ανέλαβε να βοηθήσει.

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy



The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia.



“It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Ο 11χρονος, γενναίος μαχητής της ζωής Ρομάν έχει ήδη υποβληθεί σε 36 χειρουργεία και μακρά αποκατάσταση.

Παρά τα όσα πέρασε και περνάει, επέστρεψε στο σχολείο, στον χορό και τη μουσική που τόσο αγαπάει.



Πηγή: skai.gr

