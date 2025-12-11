Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκινητικό βίντεο: Διερμηνέας λυγίζει με 11χρονο αγόρι από την Ουκρανία, θύμα του πολέμου

Ο Ρόμαν Ολεξίβ διηγήθηκε την ιστορία του στο Στρασβούργο, κάνοντας τη διερμηνέα του αλλά και πολλούς παρευρισκόμενους στην αίθουσα να δακρύσουν

roman

Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, στο Στρασβούργο, όταν ένα 11χρονο αγόρι από την Ουκρανία, θύμα του πολέμου, διηγήθηκε την προσωπική του ιστορία, με σκοπό να παροτρύνει τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και να μην εγκαταλείψουν τη χώρα του. 

Ο μικρός Ρόμαν Ολεξίβ μίλησε κατά την παρουσίαση ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας, κάνοντας τη διερμηνέα του αλλά και πολλούς παρευρισκόμενους στην αίθουσα να δακρύσουν. 

Στις 14 Ιουλίου 2022, έχασε τη μητέρα του σε ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στη Βίνιτσα και υπέστη σοβαρά εγκαύματα ο ίδιος.

«Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της κρατήσω το χέρι και να της πω αντίο», είπε το μικρό αγόρι. 

Η διερμηνέας ακούγοντας τον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της και με τον λαιμό κλεισμένο από τους λυγμούς δεν μπορεί να μεταφράσει. Τότε, ένας  συνάδελφός της παρενέβη και ανέλαβε να βοηθήσει.

Ο 11χρονος, γενναίος μαχητής της ζωής Ρομάν έχει ήδη υποβληθεί σε 36 χειρουργεία και μακρά αποκατάσταση. 

Παρά τα όσα πέρασε και περνάει, επέστρεψε στο σχολείο, στον χορό και τη μουσική που τόσο αγαπάει. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark