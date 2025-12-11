Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν – Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στο Τουρκμενιστάν. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις, σχολιάζοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για επενδύσεις στη Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ παρέδωσε στους Ευρωπαίους μια σειρά εγγράφων στα οποία παρουσιάζει το όραμά της για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, ανέφερε νωρίτερα η Wall Street Journal. Οι αμερικανικές προτάσεις έχουν πυροδοτήσει μια ένταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αμερικής και των παραδοσιακών συμμάχων της στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον οικονομικό χάρτη της ηπείρου. Σύμφωνα με τη WSJ, τα έγγραφα παρουσιάζουν λεπτομερώς πώς αμερικανικές χρηματοοικονομικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν περίπου 200 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία - ανάμεσά τους και την κατασκευή ενός τεράστιου νέου κέντορυ δεδομένων, το οποίο θα τροφοδοτείται από πυρηνικό εργοστάσιο που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ένα άλλο σημείο παρουσιάζει το γενικό όραμα των ΗΠΑ για την έξοδο της ρωσικής οικονομίας από την απομόνωση, με αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν σε στρατηγικούς τομείς, από την εξόρυξη σπάνιων γαιών έως την εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική, και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ροής ρωσικής ενέργειας προς τη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: skai.gr

